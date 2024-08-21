لا تفاجئونا مرة أخرى.. سؤال برلماني لعدم عقد حوار مجتمعي بشأن هيكلة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بسبب النظام الجديد للثانوية العامة، لا سيما أنه لم يتم عقد أي حوار مجتمعي مع النواب، بشأن النظام الجديد للثانوية العامة.

وتساءل طنطاوي، في سؤال قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلاً: لماذا لم تتم دعوة القوى السياسية والبرلمانية وأساتذة وخبراء التعليم؛ للتحاور حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية؟ وهل رئيس الوزراء ونائبه للتنمية البشرية كانا على علم بالنظام الجديد للثانوية العامة؟ ولماذا فاجأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الرأي العام بهذا النظام؟

وأشار النائب إلى أن النواب كانوا في إجازة برلمانية، ولم يكن لديهم علم بتفاصيل المقترح الجديد، واكتشفوا الأمر من خلال الإعلان عن المؤتمر الصحفي الذي جمع بين وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء؛ للإعلان عن النظام الجديد للثانوية العامة، مؤكداً أنه ليس لديه أي تفاصيل عن المقترح الجديد.

وقال طنطاوي: لسنا ضد أي تطوير وتحديث لنظام الثانوية العامة، بشرط التوافق بشأنه؛ خصوصًا مع جميع أطراف المنظومة التعليمية وخبراء وأساتذة كليات التربية ونقابة المعلمين ولجنتَي التعليم بمجلسَي النواب والشيوخ، مطالبًا الحكومة بعدم مفاجئة الرأي العام في مثل هذه الملفات والقضايا الجماهيرية المهمة.