التنسيقية: التوجيهات الرئاسية بشأن الحبس الاحتياطي تعكس الحرص على دعم حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها منذ قليل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تتميز بالتعدد والتخصص.

وأكدت التنسيقية أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية والحرص على تنفيذ أحكام الدستور المصري وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن قضية الحبس الاحتياطي من القضايا المهمة والملحة والاهتمام البالغ بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأنها يؤكد أن هناك احترام وتقدير كبير من الدولة بمخرجات الحوار الوطني ومتابعة تنفيذ توصياته والاستجابة لها، وهو ما يعزز الثقة في الحوار الوطني و جديته ومصداقيته.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتؤكد على أهمية ما وجه به من ضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض حبس احتياطي خاطىء.