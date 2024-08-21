الخولي: توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي تؤكد صدق نوايا تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

ثمن النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

وقال الخولي خلال تصريحاته لمصراوي إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بشأن توصيات الحبس الإحتياطي تؤكد مدى التعمق الكامل من الدولة لمعالجة الأمور المتعلقة بالحبس الاحتياطي دون وقوع ضرر على أي طرف.

وتابع الخولي قائلا: كما أنها تؤكد على صدق النوايا في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والارتقاء بالملف الحقوقي المصري وفقا للمبادئ الحقوقية التي تضمنها الدستور.

وكان الرئيس عبدالفتاح قد وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة