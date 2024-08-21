حسبي الله ونعم الوكيل.. أول تعليق من طبيب واقعة الفنان محمد فؤاد بعين شمس التخصصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

علق الدكتور مصطفى أيمن، طبيب واقعة الفنان محمد فؤاد، بمستشفى عين شمس التخصصي، كلية الطب جامعة عين شمس، على تفاصيل الحادثة قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل.

ودون الطبيب عبر حسابه بموقت التواصل الاجتماعي فيس بوك: شكراً لكل أساتذتي وزملائي وأصدقائي وأي حد كلمني أو بعتلي من امبارح وبعتذر بشدة لو أي حد كلمني أو حاول يكلمني وأنا معرفتش أرد عليه بس أنا نفسياً مش قادر أتكلم كثير وشكراً لأي حد كتب في حقي كلمة كويسة وحسبي الله ونعم الوكيل.

وأصدرت جامعة عين شمس بيانا صحفيا، بشأن واقعة الاعتداء على طبيب بقسم الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي أكدت خلاله، ادانتها بشكل قاطع لأي اعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، واحترامها الكامل للقانون وثقتها الكاملة في قضاء مصر العادل، حيث تم إحالة الواقعة للنيابة بالقضية رقم ٣٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ إدارى الوايلى.

وأوضحت إدارة الجامعة أن مستشفى عين شمس التخصصي استقبل في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، المريض عبد العزيز فؤاد في قسم الطوارئ، وأثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض، الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول الدكتور مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصي، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، كما تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ وقد تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ.

وأضافت إدارة الجامعة أن خدماتها الطبية والعلاجية مُتاحة لكافة المواطنين على مدار الساعة، وذلك في إطار منظومة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية التي تخدم سنويًا نحو ٢٥ مليون مريض.