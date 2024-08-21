شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول مستقبل تقنيات تكنولوجيا المعلومات بمعهد بحوث الإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّم معهد بحوث الإلكترونيات ورشة عمل بعنوان؛ "تقنيات تكنولوجيا المعلومات المتطورة: آفاق المستقبل" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار الاهتمام بدعم تكنولوجيا المعلومات المتطورة، وتعظيم دورها في تسريع وتيرة تطبيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتور شيرين محرم رئيس المعهد، أن الورشة تأتي بهدف فتح آفاق للتعاون المثمر بين المعهد وقطاعات الدولة المختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات المتطورة، والتي تعد ركيزة أساسية اليوم في تسريع عملية التنمية بمجالاتها المختلفة، وتسهيل التقدم الصناعي من خلال وضع حلول علمية مبتكرة.

وأشارت رئيس المعهد إلى تنظيم عدد من الجلسات ضمن فعاليات الورشة استهدفت تقديم فرص جديدة للباحثين للاطلاع على أحدث التقنيات في المجالات والموضوعات المتعلقة بتقنيات تكنولوجيا المعلومات المتطورة.

وتناولت الورشة عدة موضوعات فرعية من بينها؛ "ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مصر والشرق الأوسط: حالات الاستخدام التطبيقية والمزايا والتحديات"، فضلًا عن جلسة حول "إحداث ثورة في الرعاية الصحية: تأثير تكنولوجيا المعلومات المتطورة".

كما ناقشت الورشة جهود الدولة المصرية في مجال الأمن السيبراني، و"مخاطر الهجمات السيبرانية"، و"الأمن السيبراني: التهديدات والفرص"، وكذا مناقشة "القفزة الكمية: استكشاف الحوسبة الكمومية والتشفير الكمي في تطبيقات وتحديات الحياة الواقعية"، و"الصناعة 4.0: ميتافيرس، الواقع المُعزز، الواقع الافتراضي، الواقع المختلط، التصنيع الإضافي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم الروبوتات".

وشملت فعاليات الورشة استعراضًا لدور معهد بحوث الإلكترونيات، وما يقدمه من خدمات بحثية ومنتجات في المجالات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات المتطورة.

وأكدت الدكتورة شيرين محرم أن الخطة الإستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات تعمل لدعم تقنيات تكنولوجيا المعلومات المتطورة، وتوظيفها لخدمة الصناعة الوطنية من خلال تقديم عدد من المبادرات المختلفة لتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة، وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، ومبادرات لتنمية وتطوير الموارد البشرية في مجال الإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والطاقة، والفضاء.

شارك في الورشة نخبة من المتخصصين من القطاع الحكومي؛ جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة النيل الأهلية، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص في مجال تقنية المعلومات المتطورة .