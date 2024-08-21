شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد الراضى صديق يهنئ عبد الرازق شعيب لتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

هنئ المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع أعضاء ومستشاري الهيئة، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار عبد الرزاق شعيب، وذلك بمناسبة أداءه اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية، لتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الرفيع.

جاء ذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري بتعيين المستشار عبد الرزاق شعيب رئيساً لهيئة قضايا الدولة.