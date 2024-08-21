شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل وفدا سودانيا من ميناء بورتسودان والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدا من ميناء بورتسودان خلال زيارة هدفت الى التعرف عن قرب على جهود وتجربة ميناء دمياط الرائدة في مجال التحول الرقمي وميكنة الاجراءات والمنظومات التشغيلية للعمليات بميناء دمياط ودراسة كيفية تعزيز التعاون بين الجانبين لنقل تلك التجربة الى ميناء بورتسودان.

وقد أناب اللواء بحرى أ.ح طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط اللواء بحرى أ.ح أحمد حمدي نائب رئيس مجلس الادارة للتشغيل لاستقبال الوفد بحضور رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي وكوادر الادارة ومسئولي شركة الحلول المتكاملة للموانئ.



وتم تقديم عرضا توضيحيا تضمن أهم المزايا التي يتمتع بها الميناء ، و إستعراض إمكانات الميناء ومزاياه التنافسية و محطاته المختلفة كما تضمن العرض الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية و خدمات التحول الرقمي بغرض تيسير و تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة التشغيل و الارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء حيث نجحت الهيئة فى الربط الشبكي مع المجتمع المينائى بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء مثل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والحجر الصحي ومصلحة الكيمياء وشرطة الميناء وكذلك جميع التوكيلات الملاحية والشركات و الربط مع مشروع المحول الرقمى G2G بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع مصلحة الضرائب والسجل التجاري والتأمينات على الأفراد والمنشآت والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

وكذا نجاح الهيئة فى تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن والتى تتضمن (هيئة الميناء وقطاع النقل البحري واللوجستيات و مصلحة الجمارك والحجر الصحي والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجوازات وشرطة الميناء ) ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً .

هذا إلى جانب النجاح في تطبيق عددا من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الآلى ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة NAVIS N4 للتشغيل الآلى لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط ، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتى حقق ميناء دمياط السبق والريادة فى تطبيقها بين الموانئ المصرية.

عقب ذلك قام الوفد السوداني بجولة تفقد خلالها مركز الادارة الالية واستمعوا من المختصين عن الية العمل داخل الادارة وكيفية ادارة المنظومات التشغيلية المختلفة.

وفى نهاية زيارتهم أشاد أعضاء وفد بورتسودان بالتطور الكبير الذى يشهده ميناء دمياط فى معظم المجالات وأهمها التحول الرقمي وميكنة الاجراءات ومنظومات التشغيل وأعربوا عن تطلعهم الى تعظيم التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات لما يتمتع به ميناء دمياط من خبرات كبيرة فى هذا الشأن .