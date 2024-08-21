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إعلام إيرانى: طائرة إبراهيم رئيسى سقطت بسبب الظروف الجوية وعدم تحمل الوزن

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القاهرة - سامية سيد - إبراهيم حسان و محمد جمال

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 05:36 م

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، سقطت بسبب الظروف الجوية وعدم القدرة على تحمل الوزن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف الإعلام الإيراني: "الأجهزة الأمنية الإيرانية أنهت تحقيقاتها التفصيلية وتيقنت أن ما حدث كان حادثا عرضيا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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