شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: طائرة إبراهيم رئيسى سقطت بسبب الظروف الجوية وعدم تحمل الوزن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إبراهيم حسان و محمد جمالالأربعاء، 21 أغسطس 2024 05:36 م
قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، سقطت بسبب الظروف الجوية وعدم القدرة على تحمل الوزن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
أضاف الإعلام الإيراني: "الأجهزة الأمنية الإيرانية أنهت تحقيقاتها التفصيلية وتيقنت أن ما حدث كان حادثا عرضيا".
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