شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: طائرة إبراهيم رئيسى سقطت بسبب الظروف الجوية وعدم تحمل الوزن والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، سقطت بسبب الظروف الجوية وعدم القدرة على تحمل الوزن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف الإعلام الإيراني: "الأجهزة الأمنية الإيرانية أنهت تحقيقاتها التفصيلية وتيقنت أن ما حدث كان حادثا عرضيا".