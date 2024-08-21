بيشغل أغاني وهو نايم.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة المقطم جريمة قتل بشعة، حيث أقبل شاب على قتل شقيقه طعنًا بسكين.

وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بالعثور على جثمان شخص داخل شقته في منطقة المقطم.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وتبين، وجود جثة هامدة ملقاة في صالة الشقة وبها عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسد المجني عليه.

ودلت التحريات الأولية أن المتهم أقبل على قتل شقيقه بسبب تشغيله الأغاني بصوت عال أثناء نومه.

وكشفت المعاينة، الأولية للحادث، أن المتهم "عامل" سدد لشقيقه عدة طعنات بسلاح أبيض سكين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.