خبير اقتصادي: ارتفاعات في أسعار الذهب المرحلة المقبلة - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن كل الإشارات والتوقعات الحالية تدل على احتمال حدوث ارتفاعات في أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة، وذلك بسبب العديد من العوامل المؤثرة في الأسواق العالمية.

وبين معطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في قطاع غزة، تعد من أبرز دوافع هذه الارتفاعات المتوقعة في أسعار الذهب.

وأرجع الخبير الاقتصادي أحمد معطي توقعاته إلى كون الذهب يعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين والأفراد في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وهو ما يدفع بأسعاره إلى الصعود عادةً، ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في التصاعد، فمن المرجح أن يستمر الطلب على الذهب وبالتالي ارتفاع سعره.

واستطرد الخبير الاقتصادي أنه من الممكن أن تشهد أسعار الذهب تراجعاً مؤقتًا في حال تم التوصل إلى اتفاقيات وحلول للأزمات المشتعلة حالياً، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوكرانيا. إلا أن التأثير طويل الأمد للتوترات الجيوسياسية يرجح كفة ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب.

ومن ناحية أخرى، تحدث الخبير الاقتصادي أحمد معطي عن الاتجاه غير المتوقع لأسعار النفط، حيث أفاد بأنه رغم تأثر أسعار النفط عادة بالتوترات الجيوسياسية، إلا أنها تسلك اتجاهاً مغايراً في الحالة الراهنة.

وأوضح معطي أن ذلك يرجع إلى وجود فائض في مخزون النفط لدى الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة المعروض، وهو ما يؤثر بدوره على توازن العرض والطلب ويدفع باتجاه خفض أسعار النفط.