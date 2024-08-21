رواتب تصل لـ38 ألف جنيه.. تفاصيل جديدة عن فرص العمل في في اليونان والهرسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل للمصريين بدولة البوسنة والهرسك في عدد من التخصصات.

وبحسب بيان "العمل"، الأربعاء، جاءت التخصصات المطلوبة، كالتالي:

- 1 مهندس مدني.

- 8 عمال بناء.

- 13 حداد مسلح.

- 22 نجار مسلح.

- 2 مبيض محارة ونقاش.

- 2 مبلط.

- 2 مثبت وجهات.

وأوضحت "العمل"، أنه سيتم إجراء إختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

وأشارت "الوزارة "، إلى أن رواتب فرص العمل المتاحة تصل إلى 700 يورو شهريًا، وهو ما يعادل 38 ألف جنيه، للمهن، ما عدا المهندس الذى يحدد راتبه حسب الخبرة.

وتابعت "العمل"، أن مميزات فرص العمل، تشمل التالي:

- توفير مبيت مكيف للعمال.

- وجبات أثناء فترة العمل.

- مواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- تأمين صحي إضافي ضد إصابات العمل والحوادث في مواقع البناء.

- مدة العقد سنة وتجدد.

- بيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية.

- إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهري بعد إستلام العمل على دفعات.

- التقديم على فرص العمل مجاني وبدون أي رسوم أو وسطاء.

ويمكن التقديم على فرص العمل المتاحة من خلال، الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة".

وحددت "العمل"، أن الأوراق المطلوبة للتقديم إلى فرص العمل، كالتالي:

- صورة من جواز سفر ساري.

- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

- التقديم لمدة 7 أيام تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس 2024.

- سيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم جميع الأوراق المطلوبة.

وأوضحت "العمل"، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، المدير العام؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة على المهن المطلوبة في سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة والمدربة؛ للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة، مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر، وإجراء إختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة.