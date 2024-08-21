شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح الزراعى ينتهى من أعمال تطهير 4719 مسقى لمتفعى الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إجمالي ما تم تطهيره من مساقي للمزارعين من منتفعى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف حملات دعم المزارعين، والمرور على المساقي وإجراء المعاينات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهيرها.

وتلقى وزير الزراعة، تقريرا من الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، حول ما تم انجازه من جهود في هذا المجال.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تطهيره من مساقي بأراضي منتفعي الإصلاح الزراعي، بلغ حوالي 4719 مسقى، في 19 مديرية، وذلك من إجمالي 4866 مسقى على مستوى الجمهورية.



وأوضح التقرير أنه بذلك تصبح نسبة الانجاز حتى الآن فى عمليات التطهير حوالى 97%، حيث يجرى حاليا الانتهاء من عمليات التطهير لحوالى 106 مساقى متبقية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، إلى أنه تم تشكيل فرق للمرور والمتابعة الدورية على كافة الحقول، وأراضي منتفعى الإصلاح الزراعي، للتواصل معهم بشكل مباشر، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، ذلك بالاضافة الى التدخل العاجل والسريع لعلاج اية مشكلات.

