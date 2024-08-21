شكرا لقرائتكم خبر عن معرض مصر الدولى للطيران فى 3 سبتمبر بالعلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مدينة العلمين الجديدة، انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024، وذلك فى الفترة بين 3 إلى 5 سبتمبر.

ويعتبر المعرض حدثا عالميا فريدا، فى مجال الطيران والفضاء، فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.