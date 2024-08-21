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زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

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القاهرة - سامية سيد - سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مساء اليوم /الأربعاء/ زلزالا بلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر فى شمال شرق الكويت.

وقالت الشبكة - فى بيان اليوم - إن الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و46 دقيقة مساء اليوم (بتوقيت الكويت) على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.


وأوضحت أنها رصدت - عند الساعة السادسة و33 دقيقة من هذا المساء - زلزالا ارتداديا فى نفس الموقع بقوة 2ر2 درجة على مقياس ريختر وعلى نفس العمق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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