شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مساء اليوم /الأربعاء/ زلزالا بلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر فى شمال شرق الكويت.

وقالت الشبكة - فى بيان اليوم - إن الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و46 دقيقة مساء اليوم (بتوقيت الكويت) على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.



وأوضحت أنها رصدت - عند الساعة السادسة و33 دقيقة من هذا المساء - زلزالا ارتداديا فى نفس الموقع بقوة 2ر2 درجة على مقياس ريختر وعلى نفس العمق.