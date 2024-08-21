باكستان ومصر يطلقان طابعا بريديا بمناسبة 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية

أطلق وكيل الخارجية الباكستانية سيرس قاضى، والسفير المصرى فى إسلام آباد الدكتور إيهاب عبد الحميد اليوم طابعًا بريديًا خاصًا بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين باكستان ومصر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012