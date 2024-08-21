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شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ومصر يطلقان طابعا بريديا بمناسبة 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: هناء أبو العزالأربعاء، 21 أغسطس 2024 07:53 م
أطلق وكيل الخارجية الباكستانية سيرس قاضى، والسفير المصرى فى إسلام آباد الدكتور إيهاب عبد الحميد اليوم طابعًا بريديًا خاصًا بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين باكستان ومصر.
وأكدا مجددا عزمهما المشترك على مواصلة تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
باكستان ومصر يطلقان طابعا بريديا بمناسبة 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية
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