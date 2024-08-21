مقاطع مُخلة وألفاظ خادشة.. ضبط "تيك توكر" يبث فيديوهات غير أخلاقية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تحتوي على إيماءات وإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق (تيك توك) بمحافظة الإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بتصوير مقاطع فيديو تحتوى على إيماءات وإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء، وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق (تيك توك) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول- ذاكرة نقالة "فلاش ميموري" يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطه الآثم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.