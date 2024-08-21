مقاطع مُخلة وألفاظ خادشة.. ضبط "تيك توكر" يبث فيديوهات غير أخلاقية بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بتصوير مقاطع فيديو تحتوى على إيماءات وإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء، وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق (تيك توك) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

محمد يوسف

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