بيان عاجل من السكة الحديد بشأن حادث قطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء غلق مزلقان القاعدة الجوية بخط القباري / مرسي مطروح والمنتظم أجراس وأنوار ومعين عليه خفير مزلقان محمد محمد سعيد بهنسي، وعليه حراسه مرورية محمد عبد الصمد (أمين شرطة)، لمرور قطار رقم 655 القادم من الضبعة الى محرم بك، اقتحمت سيارة نقل المزلقان وتصادمت مع القطار.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، بحسب بيانها، الأربعاء، أنه نتج عن ذلك خروج بوجي واحد من الجرار من على السكة، وعلي الفور تم الدفع بالفرق المختصه برفع الحادث والاستعداد بالسكه لإستمرار مسير حركه القطارات.

وأهابت الهيئة، بالجمهور وسائقي السيارات، الالتزام بتعليمات المرورعند عبور المزلقانات وعدم اقتحامها عند غلقها حفاظا على الارواح ولعدم تعطيل مسير القطارات.

واعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للركاب عن تأخير القطارات؛ نظراً لظروف الحادث والخارجة عن إرادة الهيئة ، قائلة "الهيئة تسعي دائما لراحة وسلامة الركاب".