من المنيب وفيصل للهرم في دقائق.. أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تواصل وزارة الإسكان، تنفيذ محور عمرو بن العاص، والذي يُعد أحد أهم المحاور الجديدة الذي يتم تنفيذه في محافظة الجيزة، ويربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائري "بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية"، والقوس الشمالي للطريق الدائري "بمنطقة منشأة البكاري"، بطول 4 كم، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية.

ويتقاطع محور عمرو بن العاص، مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، ويتقاطع مع شوارع "العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقًا".

ويختصر محور عمرو بن العاص، زمن الرحلة من الدائري الشمالي إلى الطريق الدائري الجنوبي، ويقلل الكثافة المرورية من داخل الجيزة للمحاور الحرة.

ويخدم المحور شوارع "ترسا، الهرم، فيصل"، حيث يهدف إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل.

كما يهدف محور عمرو بن العاص، إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، وتقليل زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

ويهدف المحور إلى تقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري، بالإضافة إلى تطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي.

كما يهدف محور عمرو بن العاص، إلى استغلال المساحات المتوفرة أسفل الكباري في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور.