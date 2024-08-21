محمود سعد عن واقعة اعتداء محمد فؤاد على طبيب طوارئ: حياتنا كلها هيصة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي محمود سعد على واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب طوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي، بسبب تأخر الكشف على شقيقه.

وفي بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" قال سعد، إنه بصرف النظر عما إذا كان هناك إدانة لطرف دون الآخر، فإن الحادثة تعكس الواقع المرير الذي يعيشه القطاع الصحي والتحديات الكبيرة التي تواجه الأطباء في ظل الضغوط الرهيبة التي يتعرضون لها.

وأضاف سعد: "بصرف النظر عن إدانة محمد فؤاد أو طبيب مستشفى عين شمس، ده واحد داخل المستشفى باخوه عنده جلطة ومتوتر، والطبيب مضغوط في الشغل".

وأكد أنه من الضروري علينا أن نفرق بين أهالي المرضى والأطباء الذين يعالجونهم، وأن نقدر حجم المسؤولية والضغط الملقى على عاتق الطرفين، "لا بد من الفصل بين أهل المريض والطبيب المعالج للحالة عشان يعرف يشتغل زي ما بيحصل في كل بلاد العالم".

وشدد سعد على أن أصل المشكلة يكمن في النظام الصحي ككل، ففي حين نجد أن المستشفيات في الخارج تعمل بنظام شديد الانضباط والتنظيم، نرى في المقابل فوضى وعدم انضباط في تعامل بعض الأهالي مع الأطباء والتمريض في أقسام الطوارئ.

وأضاف سعد: "العيب في السيستم.. حياتنا كلها هيصة وفوضى، لما المريض بيوصل المستشفى مسؤولية أهله تتوقف عند باب الدخول، أهل المريض بيدخلوا غرفة الكشف والتحضير وأحيانا غرفة العمليات، إشمعنى بره مبيحصلش كده".

تابع سعد: "المفروض المريض بمجرد ما يوصل الطوارئ بيتخطف لتلقي العلاج، كل يوم فيه عشرات الخناقات في مستشفيات الطوارئ بين أهل المريض والأطباء، العيب في السيستم، حياتنا كلها هيصة وفوضى".

وكان قسم الشرطة بالوايلى قد تلقى بلاغاً من أحد الأطباء يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل المطرب محمد فؤاد داخل مستشفى عين شمس التخصصي، وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين شقيق المطرب وطبيب الطوارئ بسبب تأخر الكشف الطبي على الحالة المرضية لشقيق المطرب.