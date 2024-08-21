حالة الطقس غدا.. الأرصاد: الحرارة ـ44 ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الخميس 22 أغسطس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم، أن أبرز درجات الحرارة المحسوسة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 38 مئوية.

- السواحل الشمالية: 35 مئوية.

- جنوب سيناء: 43 مئوية.

- شمال الصعيد: 41 مئوية.

- جنوب الصعيد: 44 مئوية.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وبحسب الأرصاد"، فإن طقس غدا الخميس، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتأثر الأحوال الجوية غدا، برياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء والوادي الجديد، على فترات متقطعة.