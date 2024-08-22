شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية حكومية متكاملة لتطوير صناعة البتروكيماويات لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أولوياتها تطوير وتنمية صناعة البتروكيماويات، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية التى تمتلكها الدولة المصرية.

وفى هذا الصدد، أفردت الحكومة فى برنامجها الذى يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) رؤية متكاملة فى هذا الصدد، تتضمن عدد من الإجراءات المستهدف تنفيذها على مدار 3 سنوات، فى مقدمة ذلك تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة فى إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات من خلال الاستمرار فى إقامة المشروعات الكبرى والترويج لها، تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتصدير الفائض من المنتجات البتروكيماوية والبترولية.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.