تصادم مروع بالمعادي.. تريلا تُطيح بميكروباص وتغلق الدائري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهد الطريق الدائري بالمعادي، قبل نزلة صقر قريش، حادثًا مروريًا مروعًا إثر اصطدام سيارة نقل "تريلا" بسيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلاب التريلا على الطريق.

الحادث أسفر عن وقوع عدد من المصابين، بينما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وبحسب الفحص المبدئي، تبين أن التريلا كانت تحمل مواد بناء "زلط"، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق ووقوع إصابات بين الركاب. وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع حطام الحادث وتسهيل حركة المرور.

وبدأت جهات التحقيق في الاستماع إلى المصابين وشهود العيان، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لتحديد أسبابه بدقة.