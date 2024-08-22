النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح عيث:



شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس ازدحامًا مروريًا كبيرًا تزامنًا مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم.

تركزت الكثافات المرورية في عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها كوبري أكتوبر، الذي شهد حركة بطيئة من العباسية إلى رمسيس والعكس، وكذلك طريق صلاح سالم من العباسية باتجاه الفنجري، والطريق الدائري من وصلة المريوطية إلى طريق الواحات.



كما تباطأت حركة السير أعلى كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون باتجاه القلعة ووسط المدينة، وعلى طريق الأوتوستراد للقادم من حلوان باتجاه المعادي، وعلى كورنيش النيل للقادم من المعادي باتجاه وسط البلد.

وظهرت كثافات مرورية أيضًا أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية باتجاه الفنجري، وكذلك على كوبري المطرية للقادم من الكابلات باتجاه التجنيد ومناطق مصر الجديدة.

في محافظة الجيزة، تركزت الكثافات المرورية على محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري باتجاه شارع السودان، وعلى كباري الجامعة والجيزة المعدني، بالإضافة إلى محيط ميدان النهضة وصولاً إلى إشارة بين السرايات.

كما ظهرت كثافات مرورية بشارع الهرم الرئيس بسبب إغلاق الطريق عند تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حركة السيارات عبر كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق، مع نشر أوناش المرور لرفع أي معوقات مرورية مثل الحوادث أو الأعطال، لضمان تسيير الحركة وتخفيف الازدحام على المحاور والميادين الرئيسية.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.​​​