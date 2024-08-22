السيطرة على نيران 3 شقق في مصر القديمة و15 مايو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقين منفصلين بمصر القديمة ومدينة 15 مايو دون إصابات.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة 290 فدان.

مدير الحماية المدنية دفع بـ 3 سيارات إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم 15 مايو، وتبين نشوب حريق في شقتين بالطابقين الثاني والثالث بالعثار رقم 12 المكون من 6 أدوار وتمام الإخماد.

الحريق الثاني داخل منزل بحارة القناية من شارع محمد الصغير بمصر القديمة، وتبين اشتعال النيران بشقة بالطابق الثاني وتمام الإخماد بمعرفة سيارتي إطفاء مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.