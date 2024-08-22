شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد العذراء مريم اليوم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس، بعيد العذراء 2024 والذي تحيي فيه ذكرى صعود جسد العذراء مريم إلى السماء بحسب الاعتقاد المسيحي.

يأتى الاحتفال بالعيد بعد صوم مدته 15 يوما، وحرص آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة فى دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة فى صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.