شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمقر المجلس بالعلمين الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.



