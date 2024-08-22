شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنشئ كبارى أعلى المزلقانات لحل أزمات المرور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نفذت وزارة النقل عدد من الكبارى أعلى المزلقانات التى تتسبب فى تكدس مرورى، وذلك للقضاء على الازدحام المرورى بهذة المناطق، ومنها مشروع كوبرى الصيرفى، بمدينة رشيد القديمة، ضمن تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة الوزارة لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية.

وأكدت الوزارة أن هذة المرحلة تتضمن إنشاء 32 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وكوبري الصيرفى يقع أعلى مزلقان مدينة رشيد تكلفته 95 مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبرى 660م وعرضه 16.8 متر فى اتجاهين بواقع 2 حارة مرورية، بالإضافة إلى 2 مطلع ومنزل بطول 140 م بكل اتجاه.

وانتهت الوزارة من إنشاء 28 كوبري أعلى المزلقانات، كما تم تطوير ما يقارب 671 مزلقان، وتطوير 246 محطة سكة حديد من إجمالى 708 محطة.

ومن أشهر الكبارى التى تم تنفيذها اعلى السكة الحديد، كوبرى مزلقان أرض اللواء بالجيزة خلص المنطقة الأزمة المرورية ومنع حوادث القطار، وكوبري المضيق بمحافظة أسوان بقرية الكاجوج فك الاختناقات المرورية بطول 650 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية وتم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر.

كوبرى السيل بمحافظة أسوان طوله 560 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه وتم إقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر.

كما تم تنفيذ 3 كباري تلغى مزلقانات شربين بالدقهلية، وتم الانتهاء من تنفيذ كوبرى مزلقان سواقى العرب يقع أعلى تقاطع طريق المنصورة / دمياط الغربى وخط سكة حديد شربين /قلين، وكوبري المرور والجاري إنشاؤه (كوبرى أعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – شارع الجيش ).

كوبري نزلة الدبوسي الجاري إنشاؤه والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين.

كوبرى مزلقان سخا بكفر الشيخ طوله 633 متر وعرض 20 متر في الاتجاهين بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه.

كوبري المديرية بمحافظة بني سويف حل مشكلة التكدس المروري الشديد بوسط مدينة بني سويف، ويخفض زمن الرحلة من وسط وجنوب المدينة إلى شمالها، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 140 مليون جنيه، ويصل طوله حوالى 750 مترا.

كوبرى العصلوجى يحل أزمة مرور بالشرقية حل مشكلة الازدحام بالمنطقة وتسيير الحركة المرورية دون انتظار القطارات، بخط الزقازيق /بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة ، ويبلغ طوله 500 متر بإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه.