شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع انتظام أعمال تطوير محيط المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على مسئولى الشركات المنفذة لأعمال تطوير محيط المتحف المصرى الكبير بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والتسوية للقطاعات المتبقية أسفل الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوى ومنع تراكم ناتج الأعمال ورفع المخلفات أولا بأول بالتنسيق مع حى الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصرى الكبير لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من التزام الشركات المسئولة عن الأعمال بالجداول الزمنية المحددة بالتزامن مع استعدادات الدولة للافتتاح.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال توصيل المرافق وتمهيد الطريق أسفل الدائرى ومواقع محطة الأتوبيس الترددى BRT.

وتضمنت الجولة متابعة المحافظ لأعمال إنشاء ساحات الانتظار والمخطط المرورى الجديد لتيسير حركة المركبات أمام المتحف للقادم من الدائرى باتجاه ميدان الرماية والعكس إلى جانب أعمال التشجير واللاندسكيب.

وحرص المحافظ على متابعة موقف أعمال التغطية والتطوير بالقطاعات المتبقية بترعة المنصورية، إذ أشار إلى ضرورة الانتهاء من أعمال تغطية مصرف نيازى لضمان تأهيله وتسليم الموقع للشركة المنفذة لأعمال التطوير لضمه للأعمال.



