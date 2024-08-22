بالأسماء.. هيئة الدواء تضخ أدوية أورام ومضادات حيوية ناقصة بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

ضخت هيئة الدواء المصرية، كميات إضافية من أدوية لعلاج الأورام ومضادات حيوية شهيرة، شهدت نقصًا في الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وسبق أن أعلنت الهيئة ضخ كميات إضافية من 20 مستحضرًا مهمًا بنحو 11.5 مليون عبوة؛ للمساهمة في إنهاء أزمة النواقص التي تفاقمت في الشهور الأخيرة، على وقع مطالبة عدد من الشركات بزيادة أسعارها نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج عقب تحرير سعر الجنيه.

وشملت القائمة أدوية الأورام:

* 36 ألف عبوة من دواء Endoxan 1g vial، وهيّ كمية تكفي لـ 3.6 شهر.

* 4 آلاف و200 عبوة من دواء Verzenio 150 mg. 14 tab، وهي كمية تكفي لنحو 1.9 شهر.

أما المضادات الحيوية فشملت القائمة:

* 25 ألف عبوة من دواء Ospen 1500F.C tab، تكفي لمدة 9.7 شهور.

* 2 مليون و692 ألف عبوة من Augmentin 1 gm tab، تكفي لمدة 4.7 شهر.

* 2 مليون و975 ألف عبوة من دواء Pencitard vial، وهي كمية تكفي لمدة 8.5 شهر.

وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رصدت نقصًا في 81 مستحضرًا "أكثر إلحاحًا"، من بين 15 ألف صنف مسجل في هيئة الدواء.

وسرّعت هيئة الدواء المصرية وتيرة مراجعة الطلبات التي قدمتها شركات الأدوية لمراجعة أسعار أصنافها المتداولة محلياً، على أمل أن يسهم ذلك في إنهاء أزمة النواقص التي يعاني منها القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تفاقمها مؤخرًا.

وسبق أن تحدث رئيس الوزراء تفصيلياً خلال مؤتمر صحفي عن خطة الحكومة لتحريك أسعار الأدوية وتوفير "النواقص"، موضحًا أنه جرى عقد اجتماعات ولقاءات مع مسئولي غرف صناعة الأدوية، ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف الدواء.

ووفق "مدبولي" فإن تلك الاجتماعات أسفرت عن إقرار خطة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة والمجالس تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلى نحو 3000 صنف من الدواء تمثل 90% من حجم التداول بالسوق المصرية، في إشارة إلى الأدوية الأكثر مبيعًا.

ولفت إلى أنه كان من المفترض تطبيق هذه الخطة حتى نهاية العام الحالي، قبل أن يتم التوافق مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء على تطبيقها سريعاً بحيث تنتهي أزمة الدواء في غضون الـ 3 شهور المقبلة.

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