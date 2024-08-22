وزير الأوقاف نائبًا عن "مدبولي" في افتتاح المؤتمر الـ 35 لـ "الأعلى للشئون الإسلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأحد الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٤م، والمقام تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعنـوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

وقال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إن المؤتمر الدولي الـ ٣٥ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ينطلق يوم الأحد المقبل، ولمدة يومين، وبرعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

و أوضح وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل المؤتمر الدولي، الأحد الماضي، أن المؤتمر يعقد بحضور دولي كبير من العلماء من مختلف أنحاء الدنيا، ونسعد جميعا نحن أبناء مصر بتشريف ضيوف مصر الكرام ضيوفا كراما وأشقاء أعزاء في وطنهم الثاني مصر، وفي هذا البلد الذي نبتت فيه معاني الشهامة والكرم والعلم والحضارة والعراقة.

و أوضح أن هذا المؤتمر ينطلق من رؤية وزارة الأوقاف والتي تم الإعلان عنها مرارا في محافل ومنتديات ومواقف مختلفة، حيث تشرفت منذ أن تقلدت أمانة وزارة الأوقاف وأداء اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنت أننا ننطلق في عمل وزارة الأوقاف من رؤية تقوم على أربعة محاور، والمحاور الأربعة هي تنفيذ إجرائي عملي للشعار الكبير الذي نحلم به جميعا والذي هو تجديد الخطاب الديني.