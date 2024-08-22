الصحة: 4 مستشفيات ومراكز خاصة بالبحيرة لمخالفة اشتراطات التراخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً للتواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة البحيرة، حيث قامت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة بحملة مرور موسعة رصدت خلالها عدداً من المخالفات في بعض المنشآت الطبية الخاصة، وهي "مستشفى الفاروق التخصصي، مركز دمنهور للعيون، عيادات جمعية الدواء الشافي الخيرية ووحدة حضانات الأطفال، معمل طوسون للتحاليل الطبية الكيميائية"، منها عدم التزامهم باشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى، وتم إغلاقها لمدة شهر لتلافي وتصحيح السلبيات التي تم رصدها.

وأكد عبدالغفار في بيان، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة، قامت بتحرير محاضر حول المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، حيث رُصد في مستشفى الفاروق التخصصي الكائنة بشارع مستشفى الحميات بدمنهور عدد من المخالفات، منها "مخالفتها لاشتراطات التراخيص، عدم اكتمال التجهيزات، عدم مطابقة غرف التعقيم والنفايات الخطرة لاشتراطات التراخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى".

وأشار زكي إلى أن اللجنة قامت بالمرور على مركز دمنهور للعيون بشارع عبدالسلام الشاذلي، ورصدت عدداً من المخالفات، منها "العناية غير مجهزة، عدد الأسرة غير مطابق للتراخيص، وجود 3 أسرة ليزر غير مرخصة، بالإضافة إلى عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى". كما تم المرور على عيادات جمعية الدواء الشافي الخيرية ووحدة حضانات الأطفال الكائنة بدمنهور بشارع العزيز عثمان، ورصدت اللجنة أن عدد الحضانات غير مطابق للرخصة، وأنه لا توجد غرف كشف على المرضى في العيادات، مع عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى. كما تم المرور على معمل طوسون للتحاليل الطبية الكيميائية بجوار موقف دمنهور، ورصدت اللجنة العديد من المخالفات، منها وجود عمالة غير مؤهلة، ومخالفة اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى.