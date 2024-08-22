ياسر الشرقاوي قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة غدا، الدكتور إبراهيم الهدهد الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، ويتلو القرآن القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "المُؤمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.