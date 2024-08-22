أثناء جولته بالمتحف المصري.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال أسفل الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مسؤولي الشركات المنفذة لأعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير، بسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق والتسوية للقطاعات المتبقية أسفل الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومنع تراكم ناتج الأعمال ورفع المخلفات أولًا بأول بالتنسيق مع حى الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

جاء ذلك، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، خلال تفقد "النجار"، لأعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصرى الكبير؛ لمتابعة نسب التنفيذ، والتأكد من التزام الشركات المسئولة عن الأعمال بالجداول الزمنية المحددة بالتزامن مع استعدادات الدولة للافتتاح.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال توصيل المرافق، وتمهيد الطريق أسفل الدائري ومواقع محطة الأتوبيس الترددي BRT.

وتضمنت جولة "المحافظ"، متابعة المحافظ أعمال إنشاء ساحات الانتظار، والمخطط المروري الجديد؛ لتيسير حركة المركبات أمام المتحف للقادم من الدائري باتجاه ميدان الرماية والعكس إلى جانب أعمال التشجير واللاندسكيب.

وحرص المهندس عادل النجار، على متابعة موقف أعمال التغطية والتطوير بالقطاعات المتبقية بترعة المنصورية، حيث أشار إلى ضرورة الإنتهاء من أعمال تغطية مصرف نيازي؛ لضمان تأهيله وتسليم الموقع للشركة المنفذة لأعمال التطوير لضمه للأعمال.