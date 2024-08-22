يبدأ الأحد.. تفاصيل مؤتمر "دور المرأة في بناء الوعي" وأبرز الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق صباح الأحد المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي الـ 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "دور المرأة في بناء الوعي" الذي يعقد لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفندق جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أناب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لحضور افتتاح المؤتمر

وأكد الدكتور محمد عزت الأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المؤتمر يأتي انطلاقًا من قضايا المواطنة والسلام المجتمعي، وفي ضوء رؤية الدولة المصرية لأهمية التمكين للمرأة، نظرًا لأهمية دورها في العمل الدعوي، وتسليطا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة بوجه خاص وفي مجالات الحياة وميادين العمل بوجه عام.

وأضاف، أن المؤتمر يعقد بمشاركة نحو ستين دولة، وأكثر من مائة شخصية ما بين وزراء ومفتين وممثلي الهيئات والمجالس والمؤسسات الإسلامية بدول العالم وشخصيات ‏عامة، ويناقش دور المرأة في بناء الوعي الديني، وبناء الوعي الثقافي، ودور المرأة في خدمة المجتمع، ودور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل، ودور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام، كما يستعرض المؤتمر التجربة المصرية في تمكين المرأة.

ويعتبر من أبرز الحضور في المؤتمر "حبيبة يحي، مدير مكتب أبوجا للمجلس الوطني - نيجيريا، ووزيرة الثقافة السابقة - السنغال - بيندا مباو، وعمر الحبتور رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، وفاطمة سيف الدين، رئيس منتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة بالإمارات، وأحمد نور الحلو، مفتي تشاد، وأحمد مويني، مفتي كينيا، والداه ولد سيدي، وزير الشئون الإسلامية موريتانيا، ومحمد عبدالستار وزير الأوقاف السوري، و قطب سانو رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ووزير الأوقاف الأردني عبداللطيف الخلايلة، وفود وشخصيات من 60 دولة حول العالم.