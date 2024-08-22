لمواجهة جدري القردة.. الصحة تحدد 10 إجراءات للحجر الصحي وطرق الإبلاغ (نموذج رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدليل الإرشادي الذي وضعته وزارة الصحة والسكان لمواجهة مرض جدري القردة، عن إجراءات الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة، وكذلك طرق الإبلاغ عن الحالات المُكتشفة.

وأشار الدليل إلى ضرورة أن يتم الإبلاغ الفوري عن الحالات التي تتطابق مع تعريف الحالة إلى كل من (مدير المستشفى، مديرية الشئون الصحية، الغرفة الوقائية بوزارة الصحة).

ويتضمن الإبلاغ معلومات عن مصدر الإبلاغ والبيانات الديموغرافية والأعراض التي يعاني منها المصاب وتاريخ ظهورها، كما تتضمن المعلومات الرئيسية التي يجب جمعها من خلال نموذج التقصي، وعوامل الخطورة والتعرضات السابقة كمخالطة الحالات المحتملة أو المؤكدة وكذلك تاريخ السفر للدول المتوطن بها المرض أو التي ظهر بها حالات مؤخراً.

وأشار الدليل لإجراءات الحجر الصحي، والتي تشمل:

* رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية وتنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية المقررة علي جميع القادمين من كل دول العالم.

* المناظرة الصحية لجميع القادمين من كل دول العالم عن طريق الكاميرات الحرارية أو البوابات الحرارية أو أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد بمعرفة أطقم الحجر الصحي بمنافذ الدخول.

* المناظرة البصرية للركاب وأطقم وسائل النقل القادمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع Cargo، والاكتشاف المبكر للحالات بملاحظة أي راكب يشتبه في إصابته بجدري القردة.

* اتخاذ الاحتياطات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة.

* توفير الكوادر الطبية الصحية (القوى البشرية الداعمة وفقاً لحجم وكثافة التشغيل.

* رفع القدرات الأساسية لأماكن التشغيل بتوفير كافة التجهيزات الطبية ومستلزمات ومعدات مكافحة العدوى والأدوية الطبية.

* رفع وعي العاملين بالحجر الصحي من خلال التعريف بالحالة وإجراءات التشغيل القياسية لمجابهة مرض جدري القردة.

* التنسيق مع كافة الشركاء المعنيين بمنافذ الدخول فيما يخص إبلاغ طاقم قيادة الطائرة علي الفور وحدة خدمات الحركة الجوية لإبلاغ الحجر الصحي عن أي راكب يعاني من أعراض طفح جلدي أو أي عرض من أعراض الحالة المشتبهة.

* قيام الجوازات بعرض أي راكب يعاني من أعراض طفح جلدي أو أي عرض من أعراض الحالة المشتبهة للكشف الطبي وتقييم الحالة.