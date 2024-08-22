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عرض عليها صور خادشة.. أجنبية تتهم سائق نقل ذكي بالتحرش بها في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكي؛ عرض صور خادشة للحياء عليها وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بتضرر (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول- مقيمة بدائرة القسم) من سائق سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي" لقيامه بعرض صور خادشة للحياء عليها من خلال هاتفه المحمول حال توصيلها لمحل سكنها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن ضبط المشكو في حقه (سائق- مقيم بمحافظة الفيوم) حال استقلاله السيارة المشار إليها، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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