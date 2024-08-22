"يسرق المارة ويتعدى على كبار السن".. الداخلية تكشف ملابسات تضرر شخص من عاطل بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع فيس بوك بشأن التضرر من تواجد أحد الأشخاص يقوم بسرقة المارة بأحد كباري المشاة بالقاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على فيسبوك متضمناً تضرر صاحب الحساب من تواجد أحد الأشخاص أعلى أحد كباري المشاة بمنطقة الزيتون بالقاهرة والإدعاء بقيامه بسرقة المارة وتعديه على كبار السن.

بالفحص تبين قيام (عاطل له معلومات جنائية) بافتراش الطريق بالكوبري المشار إليه لإستجداء المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ولم يستدل على صحة ما تم تداوله حيث لم يرد ثمة بلاغات بشأن سرقة المارة أو التعدي على كبار السن.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.