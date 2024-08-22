"ربطها بجنزير" .. سيدة تتهم ابنها بتعذيبها في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك لسيدة بكفر الشيخ تتضرر من نجلها لقيامه بالتعدى عليها.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإحدى السيدات وبصحبتها نجلتها تتضرر من نجلها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وربطها بجنزير حديدي.

بالفحص تم تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (سيدة ونجلتها مقيمتان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبسؤال الشاكية قررت بقيام نجلها (صاحب محل سوبر ماركت - مقيم بذات الدائرة) بالتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها وقيامه بربطها باستخدام "جنزير حديدي" وذلك لخلافات بينهم، وأيدت نجلتها ذات المضمون.

وبسؤال نجلها أنكر ذلك وقرر أن والدته تعاني من أمراض نفسية لكبر سنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.