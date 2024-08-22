أخبار مصر

قرار من جهات التحقيق بشأن تيك توكر متهم ببث فيديوهات خادشة للحياء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت جهات التحقيق، بـحبس تيك توكر بتهمة بث فيديوهات تحتوي على إيماءات وإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء، وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق (تيك توك)، وذلك لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بتصوير مقاطع فيديو تحتوي على إيماءات وإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء، وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق (تيك توك) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول- ذاكرة نقالة "فلاش ميموري" يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطه الآثم).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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