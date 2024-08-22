ضبط شخص حاول غسل 17 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة البحيرة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي الزراعية).

قُدرت تلك الممتلكات بـ (17 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.