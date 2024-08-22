"واقعتي تصادم و33 سيارة".. تفاصيل جديدة في حادث دهس الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حادث الطريق الدائري عبارة عن واقعتي تصادم وليس واحدة.

وأوضح اللواء قريطم في مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن الواقعة الأولى حدثت عندما وجد قائد سيارة نقل"تريلا" تهدئة أمامه لكنه لم يتحكم في سيارته، فاصطدم في 10 سيارات، ونتج عن هذه الواقعة نحو 7 مصابين.

أما الواقعة الثانية فقد حدثت أثناء توقف الطريق بسبب الحادث، حيث جاءت سيارتي نقل ثقيل ولم يتحكم قائدا تلك السيارات في السرعة التي كانا يسيران عليها فاصطدما بالسيارات المتوقفة، بحصيلة أكثر من 20 سيارة، ليكون العدد الإجمالي 33 سيارة و17 مصابًا.

وأشاد بفرق الحماية المدانية لإنقاذ أسرة داخل سيارة لم تستطيع الخروج من السيارة نتيجة الحادث، لافتًا إلى أن مجلس النواب يجب أن يراجع القوانين ويشدد العقوبات على الأخطاء الجسيمة.