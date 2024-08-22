شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإنتاج الحربى تستعد للمشاركة فى عدد من المعارض والان مع تفاصيل الخبر

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ قام قطاع التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق للمشاركة في العديد من المعارض المقامة بجمهورية مصر العربية المحلية منها و الدولية وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس حتي 9 سبتمبر 2024.

و أوضح "بكر" بأنه سيتم إقامة معرض لمنتجات الأسرة بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بصلاح سالم وذلك خلال الفترة من 25 من أغسطس حتي 9 سبتمبر 2024، وتقوم عدد من شركات الإنتاج الحربي بعرض منتجاتها المدنية و منها (مراوح كهربائية بأنواع مختلفة – الأواني المنزلية من الألومنيوم – أدوات المائدة من الستانلس ستيل – ورنيش الأحذية بألوان مختلفة – مياه الرادياتير – غسالات نصف أتوماتيك – بوتاجازات – سخانات – ثلاجة واتر سبنر و ميني بار -تكييفات).

وأضاف "بكر" بأن شركات الإنتاج الحربي تستعد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس لتكنولوجيا الليد و نظم الإدارة الحديثة خلال الفترة من 29 إلى 31 من الشهر الجاري ،حيث ستشارك بالعديد من المنتجات المدنية التي تخدم المجتمع المدني ومنها ( كابلات معزولة و هوائية – مسبوكات و مقاطع نحاس – لمبات و كشافات ليد قدرات مختلفة – شاشات ليد مختلفة المقاسات)، ويعد المعرض الدولي لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة و الديكورية والمكونات الإليكترونية أحد أهم المعارض بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتخصصة في مجال أنظمة وتطبيقات مكونات الليد ومستلزمات الإضاءة الحديثة الداخلية والخارجية وإضاءة المواقع والمشروعات والإنارة بجميع أنواعها وشاشات العرض الإليكترونية وأنظمة الإضاءة بالطاقة الشمسية والمكونات الإليكترونية.



