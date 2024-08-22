شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية للتحويلات المدرسية بالجيزة إلكترونيا ولمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق المرحلة الثانية للتحويلات بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025، اليوم الخميس الموافق 22/8/2024، ولمدة أسبوع.

وأشارت المديرية، إلى أن ذلك يأتي تيسيرًا على أولياء الأمور الراغبين فى التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2024/2025.

وأوضحت أن تسجيل طلب التحويل كمرحلة ثانية لمن لم يحول يتم عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، https://gizaedu.net ، خلال الفترة من اليوم ولمدة أسبوع، على أن يتم إعلان النتائج أول سبتمبر 2024م.

كانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أوضحت أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ) (رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط، منبهة على عدد من التعليمات حتى يتمكن ولي الأمر من تسجيل الطلب بشكل صحيح، وذلك على النحو التالي:

-غير مسؤولين عن أي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده بالبند السابق. صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

-لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين وفى حال حدوث خطأ قى تسجيل بيانات الطالب فى الفترة المحددة يحق لولى الأمر تعديل ما تم تسجيلة على نفس الموقع بالرقم القومى للطالب فى خلال الفترة المعلن عنها.

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.