شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الخميس، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

*أولًا : أنشطة القرآن الكريم*• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بمسجدين.• مراكز التلاوة: وتعقد بمسجدين عقب صلاة الظهر.• برنامج (صحح قراءتك): ويعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (17) حلقة تحفيظ عن بعد.٠ مقرأة سورة الكهف اليوم من مديرية أوقاف المنوفية .. ثم عقد أمسية ابتهالية. *ثانيًا : أنشطة الدعوة*- تنفيذ عدد (3026) ندوة مجلس علم وذكر بجميع المديريات.- تنفيذ عدد (4) كراسي علمي بعدد (3) مديريات: (القاهرة– الغربية– كفر الشيخ).- تنفيذ عدد (5) مجلس إقراء بعدد (4) مديريات: ( القاهرة - سوهاج – الجيزة - الشرقية).- تنفيذ عدد (165) درس منهجي للأئمة بعدد ( 18 ) مديرية:القاهرة- الإسكندرية-مطروح-المنيا-الغربية-كفر الشيخ-القليوبية-السويس-جنوب سيناء-الوادي الجديد-أسيوط-الفيوم-سوهاج-الشرقية-الأقصر-البحيرة-بورسعيد-بني سويف).- تنفيذ عدد (10) دروس منهجية للواعظات بعدد (5) مديريات:(سوهاج - الشرقية- القاهرة- أسيوط- الغربية- المنيا ).- تنفيذ ندوة واحدة عن الصحة الإنجابية بمديرية أوقاف الوادي الجديد.- تنفيذ عدد (7) ندوات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد (6) مديرية:(القاهرة – الجيزة – أسوان – السويس – الشرقية – كفر الشيخ).