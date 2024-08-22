شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وزارة التضامن تتابع انتظام صرف مساعدات تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدى " تكافل وكرامة " للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2024 حيث إشارات الى انتظام الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، خاصة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" ،وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن قد اتخذت ، العديد من الإجراءات للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والفئات أكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث بدأت الوزارة في إضافة أسر جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لعدد 73 ألف أسرة في شهر يوليو الماضي ثم 50 ألف أسرة جديدة خلال أغسطس الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي"تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية ، في إطار الحرص على تحسين مستوى معيشة هؤلاء الأسر.