شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: لابد من توقف حالات الاعتداء على الأطباء بالقانون حرصا على حياة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أسامة عبد الحى نقيب أطباء مصر، أن هناك جلسات مكثفة مع مستشارى مجلس الوزراء لمراجعة قانون المسئولية الطبية الذى سيدخل البرلمان فى دورة الانعقاد القادمة.

جاء ذلك على هامش حضورة الملتقى العلمى الأول لمرض السكرى وعقد فى الفيوم اليوم الخميس والذى ينظمة اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية وإدارة التدريب بوزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء وفروع التأمين الصحى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، بالتعاون مع جمعية صعيد مصر للسكرى، والذى يشارك خلاله أكثر من 300 طبيب وطبيبة ويحضره كبار أطباء ويناقش خلال 7 جلسات اخر التطورات فى علاج مرض السكرى وعلاج الأمراض المتعلقة.

وأشار نقيب أطباء مصر، إلى أن ظاهرة التعدى على الأطباء خلال عملهم فى الطوارئ أصبحت متكررة ولابد من القضاء عليها لأنها تؤدى الى توقف الخدمة للمريض وتصيب بالضرر مرضى أخرين لانه من الطبيعى فى حالة التعدى على طبيب فى الطوارئ لا يمكن أن يستمر فى تقديم الخدمة للمريض والمرضى الأخرين.

وأكد، أنه لا يوجد دولة فى العالم تسمح بهذه الظاهرة ولابد من تكاتف أطراف المجتمع للقضاء عليها من خلال تأمين المستشفيات ووضع نظام فى الطوارئ بأن يكون لكل مريض مرافق واحد فقط حتى لاتتأثر الخدمة الطبية للمرضى .

وأشار إلى أن ماحدث مع المطرب محمد فؤاد فى مستشفى عين شمس التخصصى وحضر شقيقه للطوارئ وقام الدكتور مصطفى أيمن وهو بالمناسبة الأول على دفعته ومدرس مساعد قلب ومتواجد فجرا، وقرر للمريض إجراء قسطرة وعندما حضر المطرب محمد فؤاد ومعه مجموعة وطالب بأن يشرح له الطبيب حالة شقيقة ولكن الوقت لا يسمح بذلك حرصا على حياة مرضى آخرين بعد أن قرر الطبيب إجراء قسطرة له .

وأضاف نقيب الأطباء، أنه بعد حادثة طبيبة الزرقا ومعاقبة المتهم بالحبس سنتين وحادث طبيب كفر الشيخ والذى تعرض لكسر، فلابد أن يكون الفيصل هو القانون.

وناشد نقيب الأطباء كل أبناء شعب مصر من البسطاء ونجوم المجتمع أن يحافظوا على الهدوء فى الاستقبال والطوارئ من أجل تقديم أفضل خدمة للمرضى، مشيرا: حرصه على حضور المؤتمرات العلمية خاصة مؤتمرات الباطنة والرعاية الأولية لمرضى السكر، لما لها من تأثير على جميع أجهزة الجسم.