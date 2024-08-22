شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير النقل: نسعى لامتلاك 36 سفينة لنقل 29 مليون طن بضائع سنوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل، أن ميناء الإسكندرية أصبح متعدد الوسائط وذلك بعد توافر كل وسائل النقل بالميناء تربطه بكل مناطق الجمهورية، مثل السكة الحديد والنقل النهرى.

وأضاف "شاهين"، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بـ ميناء الإسكندرية، أن كل الموانئ تتعامل الأن بخدمات إلكترونية، وهو ما جعلنا نطور العنصر البشرى لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع التطوير القائم بالموانئ، مشيرا إلى أن وزارة النقل تنفذ البنية الأساسية للمحطات بالموانئ بأموال مصرية، ثم يتم التعاقد مع شركات عالمية لإدارة المحطات مما يعمل على نقل الخبرة.

وأشار إلى أنه جارى تطوير الأسطول البحرى، ملافتا الى أن الوزارة تمتلك 25 مركب ونستهدف امتلاك 36 سفينة، لنقل أكثر من 29 مليون طن بضائع.

وقال أن وزارة النقل توقع اتفاقيات للشراكة مع الشركات العالمية لتشغيل المحطات الجديدة بالموانئ لزيادة حجم التداول والوصول إلى 30 مليون حاوية سنويا.