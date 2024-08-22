شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسليم عقود عمل جديدة لذوى الهمم بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، 15 شاب من ذوي الهمم الباحثين عن فرص عمل، حيث وفرت المديرية فرص عمل لائقة لهم بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، ودمجهم فى سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع خطط التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة ، يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها التي تبذلها لتنفيذ تلك التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع بالمحافظات، من خلال تنفيذ خطة شاملة لدعم ذوي الهمم وحصرهم فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، والتشديد على إستيفاء النسبة المقررة قانوناً بواقع 5 % من إجمالي عدد العاملين بها وفقاً لأحكام قانون رعاية ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية واجهزتها تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بالإستمرار في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل، والتعامل مع هذا الملف من خلال: دمجهم في كافة خطط التدريب المهني، وبالمجان ،وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وكذلك توفير فرص عمل لهم في نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص،والتواصل المستمر مع الشركات والمنشآت لتنظيم ملتقيات توظيف يكون فيها نسبة مخصصة لذوي الهمم، وفتح قنوات التواصل الخاصة بالوزارة مع ذوي الهمم ،وتلقى طلباتهم ،والعمل على توفير فرص عمل لهم.

وأفادت مدير المديرية، أنه جرى توفير 15 فرصة عمل لذوى الهمم بفنادق بمدينة شرم الشيخ، حيث جرى تسليم العقود بمقر ديوان عام المديرية، وأضافت ايضاً أن المديرية تقوم بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، ومؤكدًا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.