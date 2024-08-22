أخبار مصر

وزارة التموين تضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

- الطماطم 23جنيها

البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 27 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 23جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة ب 28 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها  .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 9  جنيهات.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 27جنيها

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements