شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيدها.. ما أبرز مظاهر مباركة العذراء مريم أرض مصر عبر التاريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس، بعيد العذراء 2024 والذي تحيي فيه ذكرى صعود جسد العذراء مريم إلى السماء بحسب الاعتقاد المسيحى.

وباركت السيدة العذراء أرض مصر ببركة خاصة مرتين:-

الأولى فى اختصاصها مصر للهروب إليها مع السيد المسيح ويوسف النجار هربا من بطش هيرودس الملك وسارت فى 20 مسار.

الثانية كانت فى تجليها فى مناظر روحانية نورانية داخل قباب الكنيسة المدشنة على اسمها فى منطقة الزيتون من ضواحي مدينة القاهرة وفوقها وذلك في يوم 2 إبريل سنة 1968 م. (24 برمهات سنة 1684 ش.) والذي استمر لعدة ليالي متوالية وسجلته الكنيسة كحدث هام في تاريخها.

ويأتى الاحتفال بالعيد بعد صوم مدته 15 يوما، وحرص آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة فى دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة فى صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.